В гатчинском микрорайоне Хохлово планируют провести дорожный ремонт

На работы выделят более 8 миллионов рублей из муниципальной казны.

В понедельник, 7 сентября, планируется проведение электронного аукциона на определение подрядчика дорожных работ в Гатчине. Мероприятия проведут на выезде к улице Академика Константинова от дома 8 на улице Хохлова. Об этом сообщила "Гатчинская правда".

Муниципальная казна выделит на проведение работ 8 миллионов 199 тысяч рублей в рамках программы "Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО "Город Гатчина" в 2018-2022 годах".

Согласно условиям тендера, ремонт должен быть выполнен за 60 дней с даты вступления договора в силу.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области