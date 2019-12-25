Дорожники проверили на прочность новый асфальт на Токсовском шоссе

Ремонт был выполнен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В среду, 26 августа, сотрудники Росдор НИИ взяли пробы нового дорожного покрытия на на Токсовском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Для инспекции асфальта было использовано специальное оборудование. Позже собранные пробы направят на инспекцию в Москву.

Ремонт шоссе в Токсово по заказу ГКУ "Ленавтодор" стал финальной точкой маршрута проверки Управления мониторинга качества дорожных работ, проведенных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". До этого сотрудники провели ее в Мурманской области и Карелии.

Напомним, что проект уже обеспечил ремонт на Дороге жизни, дороге Санкт-Петербург - Запорожье - Приозерск, подъезде к Хиттолово. Трассу, пролегающую от Петербурга до Токсово, завершили в середине прошлого месяца.

Ранее мы рассказали о том, что ГИБДД Соснового Бора проведет операцию "Внимание, дети!".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области