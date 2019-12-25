ГИБДД Соснового Бора проведет операцию "Внимание, дети!"

Первоклассникам напомнят о правилах ПДД.

Сотрудники ОМВД и ГИБДД Соснового Бора начнут проводить операцию "Внимание, дети!" для профилактики аварий с участием несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сосновоборского городского округа.

Так, в День знаний дорожная полиция будет особо внимательно следить за перекрестками, на которых будут переходить дорогу школьники. Кроме того, 700 первоклассников в первые дни учебы прослушают курс о безопасном поведении вблизи и на проезжей части. Кроме того, детям выдадут светоотражающие элементы.

Администрация города напоминает родителям о важности воспитания детей, в частности – о необходимости передачи знаний о ПДД.

Мероприятия продлятся до 14 сентября включительно.

Ранее мы рассказали о том, что школы Выборгского района начинают подготовку к новому учебному году.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области