Школы Выборгского района начинают подготовку к новому учебному году

В сентябре образовательные учреждения начнут работу в традиционном формате.

Сегодня, 25 августа состоялось заседание областного педагогического совета. Мероприятие прошло с участием представителей комитета образования Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На мероприятии присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что торжественные линейки 1 сентября в школах Ленобласти пройдут в традиционном формате, но с соблюдением необходимых санитарных норм.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что полный переход на дистанционное обучение невозможен, при всех плюсах дистанционных форм они рассматриваются только как дополнение к классической очной форме.

Ранее мы написали о том, что в Выборгском районе завершается ремонт участка трассы Выборг-Светогорск.

Фото: администрация МО "Выборгский район"