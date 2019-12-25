Школы Выборгского района начинают подготовку к новому учебному году

Сегодня, 25 августа состоялось заседание областного педагогического совета. Мероприятие прошло с участием представителей комитета образования Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
На мероприятии присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что торжественные линейки 1 сентября в школах Ленобласти пройдут в традиционном формате, но с соблюдением необходимых санитарных норм.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что полный переход на дистанционное обучение невозможен, при всех плюсах дистанционных форм они рассматриваются только как дополнение к классической очной форме.
Ранее мы написали о том, что в Выборгском районе завершается ремонт участка трассы Выборг-Светогорск.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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