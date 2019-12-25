В Выборгском районе завершается ремонт участка трассы Выборг-Светогорск

Подрядная организация выполнила основные строительные работы с опережением срока.

В Выборгском районе Ленинградской области строители заканчивают капительный ремонт приграничного участка трассы Выборг-Светогорск. По словам сотрудников ФКУ УпрДор "Северо-Запад", работы идут с опережением сроков. Об этом сообщает газета "Выборг".

В течение весны и лета 2020 года были выполнены основные строительно-монтажные работы. Подрядчики провели реорганизацию всех коммуникационных и электросетей, земляные работы, были заменены водопропускные трубы и сделали водоотвод.

На конец августа уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, продолжается устройство пешеходного тротуара, автобусных павильонов, монтаж опор освещения и озеленение территории.

На данный момент ремонт продолжается на участке с 10 по 24 километр. Там ведется укрепление откосов, устройство водоотвода и тротуаров для пешеходов, установка ограждения.

Согласно контракту, участок дороги должен начать функционировать в 2021 году.

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Фото: gazetavyborg.ru