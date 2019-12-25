В гаражах в Сертолово обнаружили старый оружейный склад

На некоторых боеприпасах от времени появились элементы коррозии.

Среди гаражных рядов, принадлежащих ГК "Автомобилист", были найдены патроны, а также учебные и боевые гранаты. Об этом стало известно Piter.TV.

Склад обнаружили сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска. Отметим, что на найденных взрывных устройствах присутствуют следы коррозии.

Интересные находки удалось добыть и в другом гараже – его хозяин хранил там старое охотничье ружье и 4 запала.

По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия.

Ранее мы рассказали о том, что стрельба по колесам остановила нетрезвого водителя в Калининском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV