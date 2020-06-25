В "Оренбург" выявлены восемь положительных тестов на коронавирус

Команда находится в зоне вылета из Российской премьер-лиги.

Футбольный клуб "Оренбург" сделал официальное заявление о восьми случаях заражения коронавирусом.

В заявлении сообщается, что шесть игроков основного состава и два сотрудника клуба сдали положительные тексты. Их имена не называются. При этом в пресс-службе отметили, что у всех них были отрицательные результаты до матча с московским "Локомотивом", который прошел в Москве 21 июня в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, "Оренбург" занимает 15 место в турнирной таблице. Команда Константина Парамонова набрала 23 очка. Следующий матч "Оренбург" сыграет дома 27 июня против "Краснодара".

Ранее стало известно, что футболисты "Локомотива" изолировались на базе из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Футбольный Клуб "Оренбург"