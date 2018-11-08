На Таллинском шоссе загорелся "Fitness House"

Из здания клубами валит белый дым.

В среду, 31 июля на Таллинском шоссе, 40А в Красносельском районе загорелся "Fitness House". Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

Площадь клуба занимает 2140 кв. метров. Из здания клубами валит белый дым. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Уважаемые посетители! По техническим причинам клуб закрыт. Приносим извинения за временные неудобства! администрация "Fitness House"

На место прибыли пожарные машины. Спасатели приступили к ликвидации огня.

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