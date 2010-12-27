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У патологоанатомов нашли более 150 незаполненных свидетельств о смерти с печатями и подписями
Сегодня, 8:43
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Cherepanov

У патологоанатомов нашли более 150 незаполненных свидетельств о смерти с печатями и подписями

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Такие бланки могут служить для противоправных действий.

Сотрудники прокуратуры Петербурга нашли в "Городском патологоанатомическом бюро" более 150 бланков строгой отчетности "Медицинские свидетельства о смерти" с проставленными печатями и подписями медицинских сотрудников. Об этом во вторник, 30 июля сообщила пресс-служба прокуратуры.

Наличие заверенных и подписанных, но не заполненных бланков может служить предпосылкой для внесения незаконных сведений об умерших лицах, создания условий совершения противоправных действий.

сотрудники прокуратуры Петербурга

Начальника бюро обязали в ближайшее время устранить найденные нарушения.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Московском районе заметили июльский снег.

Фото: Pixabay

Теги: свидетельства о смерти, у патологоанатомов нашли чистые бланки о смерти с печатями
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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