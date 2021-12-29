Медицинские свидетельства о смерти станут электронными

Документы о смерти родственников будут доступны в личном кабинете на Госуслугах.

В России с 1 марта медсвидетельства о смерти станут электронными. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что министерство здравоохранения РФ будет вести единый федеральный реестр таких свидетельств. В перечень поставщиков сведений вошли медицинские организации, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, а также Фонд обязательного медицинского страхования.

Формирование электронного документа будет обязательным. Родственникам скончавшегося документ больше не нужно будет приносить свидетельство о смерти в ЗАГС для отметки. Медсвидетельства о смерти родственников будут доступны в личном кабинете на Госуслугах.

Напомним, приказ Минздрава РФ об электронных свидетельствах о смерти вступил в силу 1 сентября 2021 года.

Ранее в правительстве РФ сообщили, что на "Госуслугах" будет разрешено регистрироваться с 14 лет.

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