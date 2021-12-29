На "Госуслугах" разрешат регистрироваться с 14 лет

Дети также смогут оформить заявку для подработки на каникулах.

Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на едином портале государственных услуг. Об этом в ходе совещания с членами кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства отметил, с помощью аккаунта на Госуслугах у детей появится возможность заходить в электронный дневник, смотреть оценки, узнавать домашнее задание, а также получать информацию о поступлении в вузы. Кроме того, несовершеннолетние смогут оформить заявку для подработки на каникулах.

Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина подчеркнул, что данное нововведение избавит детей и их родителей от посещения различных инстанций и сбора документов.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что у россиян появилась возможность совершать покупки на маркетплейсах с помощью "Госключа".

Видео: Правительство РФ