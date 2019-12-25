В финале "Ледникового периода" выступят Алина Загитова и Елена Исинбаева

Участники подготовили для зрителей и жюри свои лучшие номера.

В субботу, 26 декабря, на Первом канале покажут финальный выпуск шоу "Ледниковый период", в котором определят победителей сезона. Для зрителей подготовили немало сюрпризов.

В этот раз ведущая шоу и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на время отложит микрофон и покажет сольный номер на льду. Кроме нее коньки наденет двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и член жюри "Ледникового периода" Елена Исинбаева. Ее партнером станет продюсер и хореограф шоу Илья Авербух.

В финал вышли пять пар. Свои лучшие номера покажут Оксана Домнина и Вольф Черни, Мария Луговая и Повилас Ванагас, Мария Петрова и Дмитрий Сычев, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, а также Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Судить финалистов будут Михаил Галустян, Алексей Мишин, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

Ранее Авербух откровенно рассказал о романах на шоу "Ледниковый период".

Фото: Instagram / ice_1tv