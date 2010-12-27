Градоначальник осмотрел филиал МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Святослава Федорова.

В субботу, 28 декабря, градоначальник Петербурга Александр Беглов осмотрел филиал МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Святослава Федорова. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Как оказалось, с 1 мая петербургские медики успешно пересадили роговицу 100 пациентам, благодаря глазному тканевому банку, который позволяет делать трансплантацию тканей.

Отмечается, что в этой клинике для врачей установлен виртуальный симулятор, на котором медики тренируются делать сложные операции.

Беглов заявил, МНТК "Микрохирургия глаза" является настоящей фабрикой здоровья.

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