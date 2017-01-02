В Санкт-Петербурге за инсулином выстроились огромные очереди

Из 52 аптек выдачей инсулина занимаются только 30.

В Санкт-Петербурге проверят аптеки из-за очередей за инсулином.

ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщает, что в городе проверят организацию выдачи льготных лекарств для людей, страдающих диабетом, Проверка назначена после того, как в аптеках северной столицы за инсулином выстроились очереди. Из 52 аптек, с которыми заключены соответствующие договора, выдачу осуществляют только 30.

Возможно, это произошло потому что нарушена логистика при распределении лекарств по аптекам.

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