В метро на "Площади Восстания" образовался затор

Люди, возвращающиеся из ТЦ образовали "человеческую пробку" на "Площади Восстания".

В пятничный вечер на станции "Площадь Восстания" люди столкнулись с "человеческой пробкой".

В соцсетях пользователи сообщают, что на станции метро "Площадь Восстания" в северной столице люди, возвращающиеся из ТЦ, образовали затор. Горожанам и гостям Петербурга советуют избегать этой станции метро, чтобы сберечь время и нервы.

На опубликованных кадрах видно, что весь вестибюль станции метро заполнен людьми, которые желают уехать по своим делам.

Сегодня ранее: Опубликован список улиц Петербурга, движение на которых в Новогоднюю ночь будет прекращено

Фото: Instagram/pribltattoo