Опубликован список улиц Петербурга, движение на которых в Новогоднюю ночь будет прекращено

В новогоднюю ночь движение автотранспорта в центре Санкт-Петербурга будет ограничено.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга при Правительстве города на своем официальном сайте напомнил жителям и гостям Петербурга об ограничении движения в Новогоднюю ночь.

В связи с проведением СПб ОО "Звезда Надежды" культурно-массовых мероприятий, приуроченных к встрече Нового 2020 года, движение транспортных средств будет прекращено на следующих участках:

- с 10.00 30 декабря до 10.00 1 января по Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.), проезду вдоль д. 4 по Дворцовой пл., Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки;

- с 20.00 31 декабря до 04.30 1 января по Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому пр. от Гороховой ул. до Невского пр.;

- с 02.00 до 04.00 1 января по Дворцовому мосту, Адмиралтейской наб., Дворцовой наб. от Дворцового моста до Троицкого моста, Биржевой пл.

Сегодня ранее: Стала известна минимальная зарплата в Санкт-Петербурге на 2020 год

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга