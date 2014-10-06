В феврали почти 300 нетрезвых водителей выявили на дорогах Петербурга и области

Всего задержали 291 нетрезвого водителя.

Стало известно, что за февраль этого года в результате шести февральских рейдов выявили почти 300 нетрезвых водителей на дорогах города и области. Об этом 1 марта сообщает ИА Ivyborg.

Всего задержали 291 нетрезвого водителя, из них 32 уде привлекались к ответственности за подобное поведение. Отмечается, что еще 132 автомобилиста отказались проходить медосвидетельствование.

Ранее за прошедшую неделю в городе очистили от снега 76% кровель и более 3 тыс. дворов.

Фото: Piter.tv

