За прошедшую неделю в городе очистили от снега 76% кровель и более 3 тыс. дворов

Замечания сделали коммунальщикам Красносельского района. Там во дворах на улице Освобождения к уборке снега не приступали.

Руководитель жилищного комитета Олег Зотов организовал рейд по дворам южных районов Петербурга. Вместе с начальниками ГАТИ и ГЖИ он прогулялся по улицам Московского, Пушкинского и Красносельского районов. Больше всего нареканий получили ответственные лица уборку в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 5 февраля.

В Московском районе ревизоры проверили дворы на улице Решетникова. Уборка их устроила. А вот работа коммунальщиков на Московском проспекте вызвала вопросы. По мнению комиссии, были плохо убран внутриквартальные проезды. В поселке Детскосельский Пушкинского района уборку дворов не оценили. Теперь инспекция будет регулярно проводить мониторинг на данной территории. Собственника привлекут к ответственности. В Красносельском районе дела с уборкой снега тоже обстоят плохо. На улице Освобождения сугробы никто и не начинал убирать. Администрация пообещала решить вопрос к понедельнику.

По данным администрации города, за неделю в Северной столице сугробы убрали в 3 тыс. дворах. Около 76% кровель города очистили от снега.

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Фото: Piter.tv