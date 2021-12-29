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В феврале проведут серию рейдов по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге
Сегодня, 18:55
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В феврале проведут серию рейдов по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге

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Первую проверку проведут в ночь на 12 февраля.

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что сотрудники ГИБДД проведут шесть ночных рейдов по выявлению нетрезвых водителей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

В ведомстве отметили, что проведут первую проверку в ночь на 12 февраля. Последующие запланированы в ночь на 13, 14, 26, 27 и 28 февраля. 

Штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения составляет 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5 – 2 года. 

Ранее мы писали, что в метро Петербурга планируют дополнительно штрафовать антимасочников.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гибдд, проверки, рейды, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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