За несоблюдение антиковидных требований закрыты и опечатаны семь баров

Сотрудники Смольного опечатали семь заведений по итогам очередного антикоронавирусного рейда. В общей сложности ночью были проверены 17 заведений, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

После 23:00 работали кальянные на проспекте Косыгина, на улицах Оптиков, Ильюшина, на Владимирском проспекте и Ивановской улице, а также бар на 7-й линии В.О. и караоке-бар на проспекте Славы. Кроме того, посетители курили кальяны, которые сейчас запрещены, сотрудники были без масок, не было журнала дезинфекции и разметки. QR-коды у посетителей не проверяли. Владельцев баров пообещали привлечь к ответственности. Кроме того, протоколы выписали и в отношении 39 посетителей.

Рейды также проводятся и в дневное время. Из 87 магазинов, 22 точек общепита и 25 организаций сферы услуг нарушения нашли только на 8 объектах.

Фото: Комитет по вопросам правопорядка и безопасности