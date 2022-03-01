Ограничения в регионе постепенно убираются.

Новосибирская область отменила QR-коды в общественных местах, заведениях питания и фитнес-центрах. Об этом говорится в записанном видеообращении губернатора региона Андрея Травникова. Пост опубликован в Telegram-канале местного правительства. Чиновник объявил о снижении уровня заболевших ковидом. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки, меры будут смягчаться с 6 марта. С 15 числа ограничения будут сняты с театров и спортивных площадок.

Прогноз наших медиков оправдывается. Оперштаб продолжает готовить решения о снятии части ограничений. Сегодня такие решения мной принципиально одобрены. Андрей Травников, глава Новосибирской области

Эксперт напомнил жителям региона о том, что в области все еще действуют меры по соблюдению санитарной безопасности. Травников призвал проходить ревакцинацию от ковида и беречь свое здоровье.

Менее 200 человек госпитализируют в больницы Петербурга за сутки.

Фото и видео: Telegram / Новосибирь