Менее 200 человек госпитализируют в больницы Петербурга за сутки

На сегодняшний день в стационарах городах находятся 6 446 горожан.

В понедельник, 28 февраля, стало известно, что суточная госпитализация петербуржцев с ковидом опустилась ниже 198 человек. Об этом сообщили в оперштабе.

На сегодняшний день в стационарах городах находятся 6 446 горожан, в реанимации находятся 545 пациентов, а к ИВЛ подключены 268 человек. На амбулаторном лечении состоят 87 342 петербуржца, а на карантине – 351. Добавим, что в "Ленэкспо" медицинскую помощь оказывают 232 пациентам.

За минувшие сутки первично привились от ковида 1 065 горожан, вторично – 1 676. Запас вакцины в Петербурге составляет 626 850 комплектов доз.

Ранее мы сообщали, что Смольный 28 февраля обсудит с бизнесом коронавирусные послабления. Как рассказали СМИ два топ-менеджера и источник, близкий к организаторам, предмет дискуссии обозначен как "QR-коды".

Фото: Piter.tv

