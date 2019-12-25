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Менее 200 человек госпитализируют в больницы Петербурга за сутки
Сегодня, 18:20
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Менее 200 человек госпитализируют в больницы Петербурга за сутки

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На сегодняшний день в стационарах городах находятся 6 446 горожан.

В понедельник, 28 февраля, стало известно, что суточная госпитализация петербуржцев с ковидом опустилась ниже 198 человек. Об этом сообщили в оперштабе. 

На сегодняшний день в стационарах городах находятся 6 446 горожан, в реанимации находятся 545 пациентов, а к ИВЛ подключены 268 человек. На амбулаторном лечении состоят 87 342 петербуржца, а на карантине – 351. Добавим, что в "Ленэкспо" медицинскую помощь оказывают 232 пациентам.

За минувшие сутки первично привились от ковида 1 065 горожан, вторично – 1 676. Запас вакцины в Петербурге составляет 626 850 комплектов доз.

Ранее мы сообщали, что Смольный 28 февраля обсудит с бизнесом коронавирусные послабления. Как рассказали СМИ два топ-менеджера и источник, близкий к организаторам, предмет дискуссии обозначен как "QR-коды".

Фото: Piter.tv
 

Теги: больницы, госпитализация, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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