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Руководство Сытного рынка оштрафовали на 250 тысяч рублей
Сегодня, 10:03
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Руководство Сытного рынка оштрафовали на 250 тысяч рублей

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Сытный рынок второй раз за месяц привлекают к ответственности.

ООО "Сытный рынок" оштрафовали на 250 тысяч рублей за несоблюдение режима повышенной готовности, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом 8 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Проверка на территории рынка прошла 16-го декабря 2021-го года. Было установлено, что в торговом центре по адресу Сытнинская улица, 5А не соблюдают антиковидные требования, в частности, не используют маски. Кроме того, на входе в рынок не было раствора в дезинфекторе. 

Защитники указывали на то, что сейчас уже все нарушения устранены. Стандарты безопасности корректировались, но приказы об этом не были представлены проверяющим органам. За отсутствие дезинфектора "Сытный рынок" и так уже закрывали на 35 дней. Убытки составили 6 млн рублей.

Суд учел информацию об антисептики и оштрафовал юрлицо на 250 тысяч. 

В будущем рынок собираются благоустроить и сделать его новым общественным пространством. 

Фото: Pexels

Теги: антиковидные правила, антисептик, сытный рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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