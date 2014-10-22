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В Петроградском районе благоустроят Сытный рынок
Сегодня, 11:47
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kraratau27

В Петроградском районе благоустроят Сытный рынок

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Первый этап реконструкционных работ оценивается в 70 млн. рублей. 

В Петроградском районе власти города намерены усовершенствовать территорию Сытного рынка. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе администрации района. 

Проект по реконструкции рынка планируют реализовать за пять лет в несколько этапов. Так, до 2022 года на территории рынка будет раскрыт проход с Сытнинской улицы, появится деревянный павильон и общественное пространство. Отмечается, что первый этап реконструкционных работ оценивается в 70 млн. рублей. 

По словам главы администрации Петроградского района Ивана Громова, Сытный рынок станет "многофункциональным центром притяжения" для петербуржцев. Поскольку вокруг самого рынка власти намерены построить павильоны с ресторанами общественного питания и летние террасы. Однако формат рынка по-прежнему останется. 

Создателями проекта являются архитекторы из бюро "Klauzura" и "Citizenstudio". 

Ранее мы писали, что в Петербурге после реконструкции открыли обещественное пространство "Никольские ряды". 

Фото: петроньюс.рф 

Теги: благоустройство, реконструкция, сытный рынок
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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