Никольские ряды откроются после реконструкции 8 мая

В пресс-службе отметили, что соскучились по посетителям.

Стала известна дата открытия Никольских рядов после реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба пространства.

По проекту, выполненному KATARSIS Architects, во дворе появился собственный летний маркет, амфитеатр и смотровая башня. Там планируют проводить концерты и лекции.

Открытие запланировано на 8 мая.

Напомним, общественное пространство находится на Садовой улице напротив Никольского Морского собора. Комплекс отреставрировали в 2018-м году, ранее там располагался рынок. Основную часть занимают гостиничные комплексы, а также музыкальный ресторан Hard Rock Cafe. Зимой в Никольских рядах испекли гигантский брецель.

Фото: Piter.TV