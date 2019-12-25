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Никольские ряды откроются после реконструкции 8 мая
Сегодня, 12:22
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Никольские ряды откроются после реконструкции 8 мая

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В пресс-службе отметили, что соскучились по посетителям.

Стала известна дата открытия Никольских рядов после реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба пространства.

По проекту, выполненному KATARSIS Architects, во дворе появился собственный летний маркет, амфитеатр и смотровая башня. Там планируют проводить концерты и лекции. 

Открытие запланировано на 8 мая.

Напомним, общественное пространство находится на Садовой улице напротив Никольского Морского собора. Комплекс отреставрировали в 2018-м году, ранее там располагался рынок. Основную часть занимают гостиничные комплексы, а также музыкальный ресторан Hard Rock Cafe. Зимой в Никольских рядах испекли гигантский брецель. 

Фото: Piter.TV

Теги: никольские ряды, общественное пространство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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