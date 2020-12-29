В "Никольских рядах" испекли гигантский крендель за 50 минут

Крендель весит 8 килограмм, а "размах" – 80 х 60 сантиметров.

В субботу, 30 января, в общественном пространстве "Никольские ряды" испекли гигантский крендель за 50 минут. Об этом сообщили в официальной группе комплекса.

Испеченный брецель стал рекодсменом в России. По словам организаторов акции, схожий рекорд был установлен в 2017 году в Тамбове: тогда был испечен самый большой в России крендель размером 71×57,5 см и весом 5 кг. Однако официально ни один рекорд по ним пока не регистрировался.

Брецель был в печи 50 минут, после чего его разделили с гостями "Никольских рядов".

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Фото: vk.com/sadovaya62