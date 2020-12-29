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В "Никольских рядах" испекли гигантский крендель за 50 минут
Сегодня, 22:29
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smirenny

В "Никольских рядах" испекли гигантский крендель за 50 минут

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Крендель весит 8 килограмм, а "размах" – 80 х 60 сантиметров.

В субботу, 30 января, в общественном пространстве "Никольские ряды" испекли гигантский крендель за 50 минут. Об этом сообщили в официальной группе комплекса. 

Испеченный брецель стал рекодсменом в России. По словам организаторов акции, схожий рекорд был установлен в 2017 году в Тамбове: тогда был испечен самый большой в России крендель размером 71×57,5 см и весом 5 кг.  Однако официально ни один рекорд по ним пока не регистрировался.

Брецель был в печи 50 минут, после чего его разделили с гостями "Никольских рядов". 

Ранее мы писали, что редкое издание "Медного всадника" выставили на аукцион за 180 тысяч рублей.

Фото: vk.com/sadovaya62

Теги: гигантский крендель, никольские ряды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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