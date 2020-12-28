Редкое издание "Медного всадника" выставили на аукцион за 180 тысяч рублей

В описании говорится, что это издание принадлежало Николаю Ивановичу Шустрову.

В субботу, 30 января, редкое издание поэмы "Медный Всадник" Александра Сергеевича Пушкина было выставлено на аукцион, сообщили на сайте аукционного дома "Литфонд".

Экземпляр принадлежал Николаю Ивановичу Шустрову: на клапане суперобложки имеется штамп "Н.И. Шустрова. 15621 1277". Стартовая цена лота составила 180 тысяч рублей. Здесь текст поэмы был впервые напечатан в окончательной редакции поэта, без каких-либо искажений и по старой орфографии. Тогда издание стоило 15 рублей – достаточная цена для того времени. Иллюстрации выполнены художником Александром Бенуа.

Ранее мы писали, что бывший ликеро-водочный завод на Синопской выставлен на торги.

Фото: litfund.ru