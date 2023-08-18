В фестивале "Петербургский завтрак" поучаствуют 130 ресторанов и кафе

Мероприятие стартовало 2 сентября, продлится оно до 25 числа.

К фестивалю "Петербургский завтрак" присоединятся 130 ресторанов и кафе города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Мероприятие стартовало 2 сентября, продлится оно до 25 числа. Заведения представляют свое видение того, с каких блюд должен начинаться день петербуржца или туриста, который желает проникнуться атмосферой Северной столицы.

Ресторанный фестиваль организовали городской комитет по развитию туризма и портал "Фонтанка.ру". В прошлом году в нем принял участие 101 ресторан и кафе. В каждом из присоединившихся к проекту заведений в течение 24 дней получится отведать блюда петербургской кухни, включенные в специальное меню.

Петербург официально имеет статус кулинарной столицы России и постоянно подтверждает это. Популярность гастрономического туризма среди гостей Северной столицы постоянно растет. Это и яркие ощущения, и возможность узнать город с новой стороны, и даже способ прикоснуться к истории. В этом суть "Петербургского завтрака". Блюда в фестивальных меню могут быть известными или не очень, но обязательно должны быть связаны с городом на Неве, упоминаться в книгах или других исторических источниках, демонстрируя таким образом завораживающую связь прошлого и настоящего. Нана Гвичия, временно исполняющий обязанности председателя комитета по развитию туризма Петербурга

Многие цены в меню "Петербургского завтрака" также связаны с городом. В частности, стоимость блюда может составлять 232 рубля, потому что 232 метра – длина решетки Летнего сада.

Ранее мы рассказывали о том, что в Павловском парке состоится семейный экофестиваль "Павловская белка".

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)