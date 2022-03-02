В Павловском парке состоится семейный экофестиваль "Павловская белка"

Главными героями праздника станут белки, которые являются символом фестиваля и обитателями парка.

В начале сентября в Павловском парке Санкт-Петербурга вновь состоится семейный экофестиваль "Павловская белка", который ежегодно собирает сотни любителей природы. В этом году мероприятие пройдет 7 сентября и обещает быть насыщенным и увлекательным. Фестиваль традиционно посвящен заботе о природе и сохранению уникальной экосистемы Павловского парка.

Главными героями праздника станут белки, которые являются символом фестиваля и обитателями парка. Посетители смогут не только понаблюдать за этими пушистыми зверьками, но и угостить их орехами. Однако организаторы предупреждают, что кормить белок следует только несоленым и нежареным фундуком, кедровыми орешками и другими безопасными продуктами.

Гости фестиваля смогут отправиться на экскурсии по парку, где узнают больше о его флоре и фауне, а также об истории этого уникального уголка природы. Специалисты парка расскажут, как меняется природа с приходом осени, и проведут познавательные прогулки по самым живописным уголкам.

В рамках фестиваля пройдут также мастер-классы для детей, чтение тематических рассказов, театрализованные представления и посадка деревьев. Программы подготовлены при участии Детской библиотеки города Павловска и Дома детского творчества "Павловский".

"Павловская белка" — это не просто развлечение, но и важное напоминание о том, как важно бережно относиться к окружающей среде. Организаторы стремятся привлечь внимание к необходимости сохранения природы и показать, что каждый может внести свой вклад в это важное дело.

Мероприятия пройдут в Придворцовом районе Павловского парка, начиная от павильона Вольер. Вход на фестиваль осуществляется по обычному билету в парк, а молодежь от 16 до 22 лет может приобрести билеты по Пушкинской карте. Дети до 16 лет могут приобрести бесплатный входной билет в Павловский парк в кассах на всех входных зонах.

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Фото: Павловский парк