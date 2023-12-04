Ведущие шеф-повара обсудили традиции "Петербургского завтрака"

Участники встречи обменялись друг с другом практическим опытом.

Накануне именитые рестораторы и отельеры встретились "за столом переговоров" в отеле "Индиго", чтобы обсудить особенности "Петербургского завтрака" и возможности его внедрения в гостиницах и ресторанах по всему городу. Все проходило в рамках делового мероприятия "Петербургский завтрак: традиции и бизнес", – сообщает Telegram-канал "Циркуляр Грибоедова".

Во время встречи обсуждались особенные концепции "Петербургского завтрака", а также способы более грамотного его внедрения в петербургские заведения как способ привлечения дополнительного интереса к региональной кухне со стороны жителей города и туристов.

В прошлом году Петербург официально получил статус кулинарной столицы России, что предполагает подачу в ресторанах города не просто хорошей качественной еды, а именно изысканных блюд. Теперь наша задача подтверждать этот высокий статус, предлагая жителям и гостям Петербурга в ресторанах города на постоянной основе блюда Петербургской кухни. Сергей Марков, Первый заместитель председателя КВС Санкт-Петербурга, руководитель проекта "Петербургская кухня"

Фото: Telegram / Циркуляр Грибоедова