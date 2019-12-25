В фарфоровом будуаре Зинаиды Юсуповой найден фрагмент подлинного штофа XIX века

При снятии панно под ним реставраторы нашли фрагменты газеты "Тульские ведомости" 1895 года.

В 2020 году по программе КГИОП продолжаются работы по реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки. Работы ведутся в Кабинете княгини (79,5 млн.руб.), Персидской и Ванной комнатах (33,9 млн.руб.) и Фарфоровом будуаре (Туалетной комнате) (26, 2 млн. руб.). В ходе демонтажа поздних штофных панно реставраторами был обнаружен фрагмент подлинной отделки Фарфорового будуара. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

При снятии панно под ним реставраторы нашли фрагменты газеты "Тульские ведомости" 1895 года, которые, вероятно, служили для стабилизации древесины, из которой изготовлены филенки. Шелк панно пересох, имеются сильные поверхностные и глубинные загрязнения, на ткани имеются сечения и разрывы.

В настоящее время реставраторы очень осторожно, чтобы не повредить ткань, используя пинцет и глазной скальпель, очищают штоф от фрагментов инородной ткани и частиц клея. После предстоит укрепить штоф на дублировочную ткань. Специалистами КГИОП совместно с авторским надзором обсуждается вопрос музеефикации найденного фрагмента.

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Фото: КГИОП