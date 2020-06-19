С малых главок Собора Петра и Павла в Петергофе начали снимать леса

В этом году выполняются работы по реставрации большой главы и четырех малых главок собора.

С малых главок Собора Петра и Павла в Петергофе начинают снимать строительные леса. Реставрация фасадов проводится по программе КГИОП с 2013 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В этом году выполняются работы по реставрации большой главы и четырех малых главок собора. Также разрабатывается проект на реставрацию фасадов храма. В этом году объем финансирования составил 90,5 миллиона рублей.

После чина освящения креста юго-восточной малой главки собора началась разборка строительных лесов.

С 2013 по 2019 годы на реставрацию объекта из бюджета Санкт-Петербурга выделено 280,2 миллиона рублей.

В Басковом переулке обнаружены стеклянные кирпичи системы Фальконье.

Фото видео: КГИОП