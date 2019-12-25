Все стеклянные кирпичи будут аккуратно демонтированы для реставрации и последующей музеефикации на историческом месте.

При обследовании фасада доходного дома Ерошенко в Басковом переулке обнаружены стеклянные кирпичи системы Фальконье. По словам специалистов, это редкий пример, когда подобный тип оконного остекления применён на лицевом фасаде здания. Чаще стеклянные кирпичи использовали для окон, которые выходят во двор, для окон черных лестниц или для брандмауэров доходных домов. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Дом А.И. Ерошенко (Басков пер., 5) предполагается отреставрировать по программе КГИОП в ближайшие 10 лет. В этом году проводится обследование фасадов более 60 домов-памятников для их дальнейшей реставрации. Сами работы начнутся в 2021 году.

Только после того, как специалисты приступили к обследованию фасада дома на Басковом переулке, 5, они убедились, что перед ними подлинные сохранившиеся стеклянные кирпичи системы Фальконье. По обнаруженным штампам удалось определить, что эти стеклоблоки были изготовлены Санкт-Петербургским заводом "М. Франкъ и К°" в начале XX века, во время расцвета эпохи модерна. Все стеклянные кирпичи будут аккуратно демонтированы для реставрации и последующей музеефикации на историческом месте.

На Басковом, 5 использованы стеклоблоки двух цветов – прозрачного белого и прозрачного сиреневого (с добавлением марганца), что создавало определенный декоративный эффект.

Защитники Доходного дома Успенской церкви не добились удовлетворения иска к КГИОП.

Фото: КГИОП