Защитники Доходного дома Успенской церкви не добились удовлетворения иска к КГИОП

Истцов беспокоили действия комитета по согласованию документации на работы по сохранению здания.

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал городским градозащитникам в удовлетворении коллективного иска, касающегося Доходного дома Успенской церкви на Садовой улице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Анна Капитонова, Александр Кононов, Людмила Семыкина и Николай Лаврентьев подали иск к петербургскому КГИОП, в котором просили признать незаконным и не влекущим правовые последствия распоряжение 2016 года об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия. Истцов беспокоили действия комитета по рассмотрению и согласованию проектной документации на работы по сохранению доходного дома, а именно то, что Акт экспертизы на проведение работ не встретил возражений чиновников, и КГИОП разрешил вести работы.

Ранее в суде подтвердили законность перевода части Шуваловского дворца под музей.

Фото: citywalls.ru