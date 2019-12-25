Законность перевода части Шуваловского дворца под музей подтвердили в суде

Переделать планируется Западный хозяйственный флигель, который перестал иметь ценность после тотальной перестройки в военные годы.

Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность действий КГИОП по приспособлению части Шуваловского дворца под музей. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба комитета.

Ранее истцы пытались оспорить переделку дворца на набережной Фонтанки под выставочный комплекс, основываясь на том, что здание-памятник является предметом охраны. Однако суд не увидел оснований для отмены решение Куйбышевского районного суда, который тот вынес еще в прошлом июне, и апелляции Горсуда, вынесенного в ноябре.

В комитете отметили, что архитекторы предложили демонтировать во дворце аварийные конструкции Западного хозяйственного флигеля, а также восстановить лицевой фасад Поперечного флигеля, перекрыть хоздвор атриумом на уровне второго этаже и обустроить подземное пространство под бывшим хоздвором. Известно, что Западный флигель был сугубо хозяйственной постройкой, изолированной от парадных зон дворца, и не имел особого интерьера. В военные годы флигель полностью перестроили из-за разрушения, что исключило его культурную ценность. Кроме того, состояние флигеля специалисты признали не лучшим: износ здания составил 82%. Восстановить флигель в КГИОП не считают возможный из-за слабого грунта, сгнившего деревянного фундамента и ослабших кирпичных стен.

Ранее мы писали, что стоимость проекта реставрации Александро-Невской лавры превысит 400 млн рублей.

Фото: пресс-служба КГИОП