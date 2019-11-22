Стоимость проекта реставрация Александро-Невской лавры превысит 400 млн рублей

Заявки будут принимать до 2 июля, победителя определят уже 9 июля.

Подведомственная Министерству культуры РФ Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила конкурс на разработку проекта по сохранению Александро-Невской лавры. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта на создание проекта – 405,62 миллиона рублей. Заявки будут принимать до 2 июля, победителя определят уже 9 июля. Все работы должны быть закончены 25 ноября 2021 года.

Подрядчик должен создать проекты для реставрации 11 объектов, которые входят в данный комплекс. Это , Никольское кладбище с церковью святителя Николая, Троицкий собор, церковь преподобного Исидора Пелусиота, Церковь святого князя Феодора Новгородского и другие.

На фасаде дома Циммермана на Петроградке завершаются работы.

Фото: Piter.TV