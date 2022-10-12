Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры передана РПЦ

Русской Православной церкви нижний храм нужен для деятельности епархии.

Сегодня, 30 августа, стало известно, что Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры передали РПЦ. Об этом пишет 78.ru.

Русской Православной церкви нижний храм нужен для деятельности епархии. Усыпальницу планируют восстановить, что важно для верующих, поскольку там находятся могилы небезызвестных людей: полководца Александра Суворова, 11 членов Дома Романовых и другие.

До сегодняшнего дня Благовещенскую усыпальницу посещали по билету, однако с 1 сентября вход могут сделать бесплатным, сообщает "Фонтанка".

Ранее на Piter.TV: у Александро-Невской лавры сменился наместник.

Фото: "Википедия"