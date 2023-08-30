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В Смольном петербуржцев поздравили с праздником Святой Троицы
Сегодня, 14:59
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В Смольном петербуржцев поздравили с праздником Святой Троицы

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Кроме того, для города на Неве он имеет особое историческое значение.

Сегодня, 23 июня, отмечается День Святой Живоначальной Троицы. В Смольном жителей Петербурга поздравили с этим праздником. 

Кроме того, для города на Неве он имеет особое историческое значение. Именно в День Святой Троицы в 1703 году Петр I заложил крепость на Заячьем острове – первый храм Петербурга, в котором он был провозглашен Императором. Первый монастырь Петербурга – Александро-Невская лавра – также посвящен Пресвятой Троице.

Мы опираемся на духовные ценности, которые передали нам предки. Сегодня в храмы на праздничные богослужения многие пришли целыми семьями. А из семей складывается весь наш народ, вся наша Россия. Нас объединяют незыблемость нашей веры и любовь к Отечеству. Мира, добра и благополучия всем!

Губернатор Петербурга

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: александро-невская лавра, заячий остров, святая троица
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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