В Смольном петербуржцев поздравили с праздником Святой Троицы

Кроме того, для города на Неве он имеет особое историческое значение.

Сегодня, 23 июня, отмечается День Святой Живоначальной Троицы. В Смольном жителей Петербурга поздравили с этим праздником.

Кроме того, для города на Неве он имеет особое историческое значение. Именно в День Святой Троицы в 1703 году Петр I заложил крепость на Заячьем острове – первый храм Петербурга, в котором он был провозглашен Императором. Первый монастырь Петербурга – Александро-Невская лавра – также посвящен Пресвятой Троице.

Мы опираемся на духовные ценности, которые передали нам предки. Сегодня в храмы на праздничные богослужения многие пришли целыми семьями. А из семей складывается весь наш народ, вся наша Россия. Нас объединяют незыблемость нашей веры и любовь к Отечеству. Мира, добра и благополучия всем! Губернатор Петербурга

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)