Александр Беглов поздравил петербуржцев со Святой Троицей

Троица традиционно отмечается на 50-й день после Пасхи и считается одним из важнейших православных праздников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил поздравления жителям города с православным праздником Святой Троицы. В обращении, распространённом пресс-службой Смольного, глава города назвал этот день одним из самых любимых и почитаемых в народе.

"День Святой Троицы считается днём рождения Церкви, — отметил Беглов. — Наши предки посвятили этому празднику главные монастыри и храмы, среди которых Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра". Александр Беглов

В поздравлении губернатор особо подчеркнул торжественную атмосферу праздника: Губернатор пожелал петербуржцам светлого праздника, добра и вдохновения. В этом году праздничные богослужения проходят во всех храмах Северной столицы, включая историческую Троицкую церковь на Петроградской стороне.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге в дни православных праздников будут работать дополнительные автобусы.

Фото: Piter.TV