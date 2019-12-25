У Александро-Невской лавры сменился наместник

Предыдущим наместником лавры выступал епископ Кронштадтский Назарий: он стал епископом Кузнецким и Никольским (Пензенская область).

Священный Синод принял решение о смене наместника Александро-Невской лавры. Новым главой стал епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин. Кроме того, временное управление Ардатовской епархией будет осуществлять митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Об этом сообщили представители Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Предыдущим наместником лавры выступал епископ Кронштадтский Назарий: он стал епископом Кузнецким и Никольским (Пензенская область).

Епископ Вениамин принял монашеский постриг в Саранском духовном училище и был рукоположен был тогдашим епископом Саранским и Мордовским Варсонофием (ныне митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским). 43-летний церковный служащий стал в 1999 году стал иеродиаконом в далёком 1999 году.

Ранее мы сообщили о том, что благовещенскую усыпальницу могут передать РПЦ.

Фото: пресс-служба Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры