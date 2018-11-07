Благовещенскую усыпальницу могут передать РПЦ

Объект важен для верующих, поскольку внутри него расположены могилы выдающихся людей.

РПЦ намерена получить Благовещенскую усыпальницу в Александро-Невской лавре. С соответствующей просьбой к комитету имущественных отношений (КИО) Петербурга обратился митрополит Санкт—Петербургский и Ладожский Владыка Варсонофий. ОБ этом пишет "Деловой Петербург".

Усыпальница выполняет функцию нижнего храма в Благовещенской церкви. РПЦ хочет получить её для ведения деятельности епархии. Объект важен для верующих, поскольку внутри него расположены могилы выдающихся людей, в том числе, великого полководца Александра Суворова.

По словам церковного историка Ильи Попова, нижний храм больше подходит для создания музея, нежели чем для проведения богослужений. Кроме того, в Лавре много других храмов, которые нуждаются в восстановлении.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга отказали РПЦ в строительстве нескольких десятков церквей.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов