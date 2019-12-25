На фасаде дома Циммермана на Петроградке завершаются работы

В июне со здания полностью снимут строительные леса.

На фасаде доходного дома Циммермана на Каменноостровском проспекте, 61, заканчиваются работы, сообщили в Фонде капремонта. В июне здание полностью освободится от строительных лесов и пройдет процедуру приемки комитетом по охране памятников.

Работы на старинном доме начались еще в 2018 году согласно краткосрочному плану, за реставрацию фасадов взялась организация "Строительная культура", однако не справилась с обязательствами: в один день рабочие даже перестали выходить на объект. В ноябре прошлого года Фонд расторг с ней контракт, и реставрация вынужденно приостановилась, на тот момент было сделано лишь 40% необходимых работ. В Фонде отметили, что на подрядчика подадут в суд и попросят УФАС занести компанию в черный список недобросовестных организаций.

В минувшем феврале за продолжение реставрации взялась компания "Спецстрой", которая качественно воссоздала утраченную лепнину, очистила историческую плитку. В доме Циммермана остается очистить гранитные вставки, обнаруженные в ходе работ. Известно, что "Спецстрой" работал на многих значимых объектах Петроградки вроде доходного дома Бородулина, дома Керстена, "Доме Ленсовета".

Ранее мы рассказывали, что пострадавший во время войны дом в Выборге отреставрируют.

Фото: Фонд капитального ремонта / Facebook