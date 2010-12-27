Памятник регионального значения у станции метро "Садовая" ждут изменения

На здании появились строительные леса.

Вид дома на Садовой, 40 может измениться. В здании около метро "Сенная площадь" начались строительные работы, планируется переоборудование чердачного пространства дома под офис, сообщили "Санкт-Петербургские ведомости".

Проект разработало архитектурное бюро "Литейная часть-91". В доходном доме Успенской церкви заменят ограниченно работоспособные конструкции кровли с монтажом стропильной системы. Во время войны кровля была разрушена, после чего стропильную систему полностью заменили в послевоенный период.

Здание было построено в 1878-1880 годах и является памятником архитектуры регионального значения с 2015-го года.

Охране подлежат не все части дома. Так, например, чердак, не находится под охраной. Вид кровли может измениться, однако будет ли это заметно для петербуржцев с улицы - будет ясно только после завершения работ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург признали лучшим культурным городом для путешествий в мире по версии WTA.

Фото: citywalls.ru