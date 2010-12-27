Петербург признали лучшим культурным городом для путешествий в мире по версии WTA

Почетное звание Северной столице присудила премия WTA.

Петербург стал лучшим городом мира в номинации "Ведущее городское культурное направление мира" в этом году. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма. Самым культурным объектом для путешествий Северную столицу признали эксперты в области туризма, представители туркомпаний, путешественники и сами петербуржцы.

Петербург оставил позади Пекин, Лондон, Москву, Нью-Йорк, Рим, Париж и еще ряд городов со всего мира. Это уже не первая награда Петербурга в этом году: немногим ранее город на Неве завоевал звание ведущего направления городского туризма в Европе.

Туристская премия WTA признана одной из самых престижных и узнаваемых в мире. Эксперты рассматривают безопасность города, развитую инфраструктуру и качество гостиничной сети в каждом городе-претенденте.

Также Петербург стал самым фотографируемым городом России.

Фото: Piter.TV