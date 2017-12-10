В эту ночь на улицы Петербурга выйдет техника с антигололедным раствором соли

МЧС предупреждает об угрозе гололедицы утром 26 октября.

В ночь на 26 октября, на улицы города выйдут на дежурство 124 спецмашин с противогололедными материаламиэтим. Об этом сообщают в Комитете по благоустройству Петербурга.

В пресс-службе ведомства отметили, что техника "пройдет" по всем опасным участкам Петербурга - путепроводы, спуски-подъемы, набережные, улицы с интенсивным движением, расположенные недалеко от воды. Известно, что в этом году количество точек увеличилось до 124.

В комитете по благоустройству круглосуточно работает дежурная служба. По телефону 314-60-13 можно оставить сообщение о неблагоприятных условиях на улично-дорожной сети. Сигнал будет передан в дорожное предприятие, дорогу оперативно обработают сообщают в ведомстве

Также в предверии заморозков дорожники обработают опасные участки дорог слабосолевым раствором, который препятствует образованию гололедной пленки.

Напомним, что МЧС предупреждало об угрозе гололедицы утром 26 октября. Также ГИБДД города попросило участников дорожного движения быть осторожнее. Рекомеднуется уже переходить на "зимний режим" вождения.

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Фото:Комитет по благоустройству Петербурга