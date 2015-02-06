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В этом году в садоводствах построят еще 12 амбулаторий
Сегодня, 15:51
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В этом году в садоводствах построят еще 12 амбулаторий

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На отдых в садоводства ежегодно выезжают около 2,5 млн петербуржцев.

В этом году в садоводствах построят 12 модульных врачебных амбулаторий. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии садоводств, передала пресс-служба Смольного.

В этом году в планах отремонтировать 65 тыс. кв.м. дорог, 47 км сетей энергоснабжения, 18 км сетей водоснабжения. В рамках подпрограммы "Поддержка ведения жителями Санкт-Петербурга садоводства для собственных нужд" обустроят три спортивно-детских площадки, два административно-социальных объекта, построят 12 модульных врачебных амбулаторий. На данный момент последних работают 42. 

Беглов подчеркнул, что каждый год в садоводства уезжают 2,5 млн петербуржцев. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург готов вложиться в газификацию садоводств в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: амбулатории, садоводство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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