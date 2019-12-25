В текущем году в Приморском районе построят три детских сада

Александр Беглов проверил ход работ.

Как сообщили на официальном сайте администрации Петербурга, Александр Беглов потребовал завершить в этом году строительство трёх детсадов в Приморском районе.

Первый детский сад рассчитан на 190 мест. Он должен был открыться ещё в 2017 году, но из-за нарушения промежуточных сроков выполнения работ компанию подрядчика сменили.

Губернатор поручил открыть его к 1 сентября этого года.

Также Беглов проверил работы по строительству двух объектов на Суздальском шоссе. Первый рассчитан на 140 мест. Его строительство началось в 2015 году.

Второй корпус детского сада тоже рассчитан на 140 человек, его начали строить в 2017 году.

Глава города потребовал окончить строительство первого объекта к 1 сентября, а второго — к декабрю 2020 года.

Ранее мы сообщили, что губернатор приехал с визитом в центр реабилитации малышей в Кировском районе.

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