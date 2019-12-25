Губернатор приехал с визитом в центр реабилитации малышей в Кировском районе

Учреждение может принимать до 2000 детей в год.

В минувшую субботу губернатор Александр Беглов осмотрел Городской центр реабилитации развития для детей в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новое учреждение стало подразделением Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий. Здесь с помощью современного оборудования реабилитируют малышей от трех месяцев до трех лет, перенесших заболевания в перинатальном периоде или же рожденных раньше срока.

С малышами проводят тренировки в зале виртуальной реальности,ведут робототерапию, цвето- и эрготерапии. Центр может принимать до двух тысяч детей в год. Уличную территорию вокруг центра Беглов предложил обустроить тренажерами, чтобы у детей была возможность развиваться и на прогулке.

Ранее мы писали, что в Новом Петергофе построят детский сад и решат вопрос транспортной доступности.

Фото: пресс-служба Смольного