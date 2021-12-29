В этом году в Петербурге построят и обновят 30 дорог и развязок

На эти цели выделено 17,3 млрд рублей.

В этом году в Петербурге построят и реконструируют 30 объектов дорожной инфраструктуры. На эти цели выделено 17,3 млрд рублей, в том числе 4,6 млрд рублей федерального софинансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На четырех объектах из 30 работы были завершены еще в прошлом году: второй этап транспортного обхода Красного Села, Лиговский путепровод, продолжение Софийской улицы до Колпино и Южно-Волхонская дорога с примыканием к Петербургскому шоссе.

В этом году еще на семи объектах общей протяженностью 8,7 км будут продолжены работы: второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе (с путепроводом через железную дорогу в створе Лагерного шоссе), виадук через Московское шоссе в створе Дунайского проспекта, развязка в районе Лахта-центра со съездами на Приморское шоссе и улицу Савушкина, а также первый этап Широтной магистрали скоростного движения — Витебской развязке. За счет городского бюджета рядом с Лахта-центром строятся подземный переход и улица Южная. Также планируется завершить строительство третьего этапа транспортного обхода Красного Села – путепровода на пересечении Ивангородского проспекта с улицей Свободы. Открытие может состояться в мае этого года.

Кроме того, работы начнутся на 19 новых объектах общей протяженностью 69,1 км: первый этап Южной широтной магистрали, реконструкция Цимбалинского путепровода и не только.

Ранее стало известно, что Ленобласть и Петербург объединят усилия для строительства дорог и станции метро "Кудрово".

Фото: Piter.TV