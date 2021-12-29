В этом году в Петербурге ликвидировали 127 коммунальных аварий

Также в этом году специалисты обследовали на аварийность 1,5 тысяч жилых домов.

С начала года сотрудники "Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда" ликвидировали в Петербурге 127 коммунальных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

Также в этом году специалисты обследовали на аварийность 1,5 тысяч жилых домов. Материалы осмотров и технических заключений по 28 многоквартирным домам представлены на рассмотрение городской межведомственной комиссии, из них 15 домов были признаны аварийными еще в прошлом году.

Ранее Piter.TV писал, что пенсионер пострадал при прорыве трубы в квартире на улице Юрия Гагарина.

Фото: Piter.TV